Cambio al vertice del commissariato P.S. di Marsala

Da oggi il Dirigente del Commissariato P.S. di Marsala è il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Carlo MOSSUTO, in sostituzione della D.ssa Matilde CORSO. Il Dr. MOSSUTO nominato lo scorso ottobre – dal Consiglio d’Amministrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, presieduto dal Capo della Polizia – Primo Dirigente, proviene dalla Questura di Agrigento, dove ha ricoperto importanti incarichi quale Dirigente del Commissariato P.S. di Licata, Dirigente della Digos e Capo di Gabinetto. Per il nuovo Dirigente del Commissariato di Marsala, si tratta di un ritorno nella provincia di Trapani, avendo già diretto nei primi anni duemila, da giovane Commissario di P.S., l’Ufficio Volanti della Questura di Trapani. Il Dr. MOSSUTO, che assume la prestigiosa funzione di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, dopo essere stato ricevuto dal Questore, ha preso possesso degli Uffici di via Verdi dove …









Leggi la notizia completa