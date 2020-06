Asd Valderice Calcio, i rumors in vista della prossima stagione sportiva

Si lavora in casa ASD Valderice Calcio 2013. Nonostante dal punto di vista sportivo sia tutto fermo, sotto traccia si pensa al Valderice che verrà. A cominciare dalla nuova casa: il campo di Misericordia è un gioiellino e si attendono gli ultimi lavori prima della consegna ufficiale a cittadini, sportivi e tifosi. Non solo questo perché il progetto Valderice sente la necessità di crescere e pensare a qualcosa di ancora più grande: da fonti interne, infatti, la società neroverde si sta muovendo in vista della prossima stagione sportiva, quella 2020/21. Da quanto appreso, a breve sono previsti nuovi ingressi societari di imprenditori locali: l’idea è quella di ampliare il Settore giovanile e Scuola Calcio, che dallo scorso Gennaio è stata ufficialmente riconosciuta Scuola Calcio d’Elite per il 2019/2020. Compatibilmente ad una crescita sul fronte della prima squadra, si mira a plasmare una cantera neroverde …









