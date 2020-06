Alitalia cancella tutti i voli per Trapani Birgi 

Una decisione inaudita, presa addirittura da una compagnia che ormai è di fatto pubblica e dovrebbe aiutare i territori, non affossarli.

pochi giorni dalla riapertura ufficiale dopo il lockdown dell’aeroporto di Trapani Birgi, la compagnia aerea Alitalia ha improvvisamente e unilateralmente comunicato di cancellare da luglio le proprie rotte, quotidiane, da Trapani Birgi verso Roma Fiumicino e Milano Linate, nonostante i biglietti già venduti. Alitalia ad oggi non ha mai firmato il contratto con il Comune di Marsala, che le avrebbe garantito, in modo più rapido e diretto, oltre 600 mila euro grazie alla legge regionale 24/2016. “Non siamo in grado di guadagnarci e allora andiamo via. Con queste poche parole ci hanno liquidati in un veloce incontro svoltosi alla presenza di Andrea Benassi, revenue management di Alitalia e Gianluigi Lo Giudice, vice presidente Ground Operation” racconta il presidente di Airgest Salvatore Ombra.

"La notizia della …









