Trapani, tre persone arrestate dai Carabinieri

Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri a Trapani.

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto 3 persone, responsabili di reati a vario titolo, due in flagranza di reato e uno in esecuzione di un provvedimento restrittivo in carcere.

Più nello specifico, nella giornata di giovedì 4 giugno 2020, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, LOMBARDO Giuseppe, trapanese, cl.93.

Sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico), si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione, venendo successivamente sorpreso dai militari mentre tentava di rientrare all’interno del domicilio dall’ingresso posteriore. La competente Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri.

Nello stesso giorno, i Carabinieri della Stazione di Trapani – Borgo Annunziata – …









Leggi la notizia completa