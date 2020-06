Sicilia, ruba le foto intime dell’ex. Denunciata una donna

Si vendica con il classico revenge porn. Una donna di 38 anni di Siracusa è stata scoperta e denunciata dalla polizia postale.

Per vendicarsi dell’ex findanzato, tramite un cloud installato sul cellulare dell’uomo è riuscita a rubare le foto intime e le ha girate al fratello e alla compagna attuale dell’uomo.

Le indagini della polizia hanno permesso di individuare la donna e, una volta perquisita la sua abitazione, di tovare le apparecchiature informatiche che conservavano le foto incriminate. Per la donna è scatta la denuncia per diffusione di immagini sessualmente esplicite.









Leggi la notizia completa