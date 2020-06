 Sicilia, molti comuni in dissesto (o quasi). L’Anci: “Servono interventi straordinari”

Numerosi rappresentanti dei Comuni in dissesto e predissesto si sono riuniti in videoconferenza, convocati dall’ANCI Sicilia, per discutere delle gravissime criticità finanziarie scaturite dall’emergenza COVID-19, che si sono, purtroppo e inevitabilmente, aggiunte a una condizione di estrema difficoltà che coinvolge parecchi comuni siciliani.

La Sicilia ha, infatti un indice di enti in dissesto, sotto piano di riequilibrio e strutturalmente deficitari non solo superiore a quello del resto d’Italia, ma anche a quello delle altre regioni del Mezzogiorno.

“In assenza di misure che possono fronteggiare questo stato di cose la condizione dei Comuni siciliani continuerà a peggiorare e aumenteranno i Comuni in dissesto, predissesto e strutturalmente deficitari”. Ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di ANCI Sicilia.

“Sarebbe poi necessario rivedere i vincoli in materia di assunzione di personale – continua Orlando – valutando un differimento dell’entrata in vigore …









