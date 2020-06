Sgarbi salvato dalla figlia: «Stavo annegando». Travolto da un’onda

Vittori Sgarbi stava annegando, travolto da un’onda, ed è stato salvato da sua figlia.

Mentre si trovava in una spiaggia del litorale di Palasë, nel sud dell’Albania, ospite nel resort Green Cost, ha rischiato di annegare in mare.

Vittorio Sgarbi è stato sorpreso dalla forza delle onde e così, all’improvviso, è scomparso tra i flutti, salvo poi riemergere subito dopo.

Momenti di paura per il deputato e sindaco di Sutri che, alla fine, è riuscito a salvarsi grazie all’intervento tempestivo della figlia Alba e del bagnino del resort che gli hanno consentito di raggiungere la riva.

«Sono salvo grazie a mia figlia Alba, studentessa universitaria e autrice di un soccorso da baywatcher professionista» racconta Sgarbi oggi al Corriere.

Però ammette: «Me la sono vista brutta. E se non ci fosse stata lei non so come sarebbe …









Leggi la notizia completa