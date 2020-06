San Vito Lo Capo, inaugurata la stagione balneare 2020

L’amministrazione comunale di San Vito Lo Capo, grazie ad una convenzione con l’Associazione Turistica Culturale Castelluzzo e con l’associazione “Sviluppo San Vito”, garantirà sulle spiagge libere ricadenti sul territorio comunale il rispetto dei protocolli sanitari previsti dalla emergenza da Covid-19. Lo farà attraverso la presenza di steward da spiaggia, 14 in quella di San Vito Lo Capo e almeno 1 in quella di Baia Santa Margherita, che avranno il compito di fornire ai fruitori le indicazioni sulle norme comportamentali da seguire, vigileranno sul rispetto del distanziamento sociale e indirizzeranno le persone verso le postazioni stabilite, indicate da segnaposto, che avranno una distanza minima di 4 metri una dall’altra. Sulle spiagge verrà assicurato, dunque, un distanziamento per ogni ombrellone di 4 metri x 4 metri, mentre per ogni lettino e ombrellone di almeno 1,5 metri. Ci sarà spazio per 2104 …









