Prima domenica con negozi aperti dopo 3 mesi di lockdown

Oggi è la prima giornata festiva di riapertura di tutti i centri commerciali/outlet e supermercati in Sicilia dopo 3 mesi di lockdown. A seguito della circolare diffusa due giorni fa dal dipartimento regionale di Protezione Civile, infatti, è stata regolamentata anche la riapertura domenicale di tutti gli esercizi commerciali in Sicilia, compresi quelli di “vicinato”, che erano rimasti esclusi dalla precedente ordinanza del Presidente Musumeci (la n°22 del 2 giugno).

Nella zona commerciale di Castelvetrano, Conad Superstore, Belicittà, Keidea e LIDL hanno deciso di riaprire e già dalla mattina in molti hanno scelto di trascorrere la domenica tra le vetrine dei negozi per fare degli acquisti o, più semplicemente, per una passeggiata visto il meteo non del tutto favorevole alla tintarella in spiaggia. C’è, invece, chi si tiene cauto e aspetta i saldi che inizieranno il 1 luglio.

Se da un lato









