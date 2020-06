Mazara, nuovo numero telefonico per i rifiuti ingombranti. Al via #IocomproMazaraperche

Nuovo numero telefonico per la prenotazione del ritiro rifiuti ingombranti. Attivato anche un servizio di messaggistica per segnalazioni, comunicazioni disservizi e richieste di informazioni. Possibilità di conferire nuove frazioni differenziate al Ccr

Prenotazione ritiro ingombranti. Nuovo numero di telefono fisso: 0923-671839, che l’utenza può chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e nei pomeriggi del lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 per richiedere e prenotare il ritiro degli ingombranti.

Servizio messaggistica per segnalazioni. Nuovo numero di telefono mobile: 333-6192051, che l’utenza può utilizzare per comunicare disservizi e/o per richieste di informazioni, esclusivamente tramite messaggi WhatsApp e SMS (no chiamate).

Nuovi servizi: a partire dalla prossima settimana sarà possibile conferire, presso il CCR di Via Marsala (aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13), anche le seguenti frazioni di Rifiuti differenziati: Rifiuti tessili (es. indumenti e similari);









