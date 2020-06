Mastro Peppino, u scarparo e a truvatura /2

Seconda parte

Tutti i venerdì pomeriggio nella bottega di Mastro Peppino c’era un insolito via vai di gente, maschi e femmine, soprattutto anziani. Sapendo che Mastro Peppino ogni sabato scendeva in città e giocava al lotto, diverse persone gli davano l’incarico di giocare la bolletta del lotto. Alcuni, soprattutto donne, chiedevano consulto a Mastro Peppino sui numeri da giocare in base ai sogni, circostanze, situazioni, ecc.

Il consulto diventava una sorta di confessione. Mastro Peppino intimava di parlare piano e a bassa voce e dopo avere ascoltato il sogno o il fatto, prendeva il libro della smorfia, si portava la mano sul mento, e cominciava a borbottare sempre a bassa voce, come se parlasse da solo e spesso ad occhi chiusi.

Secunnu mia, …si ..si.. è accusì; però ..si si si.. c’è stu fattu cu mi cunvinci e & …









