Incidente frontale ad Erice. Tre feriti in prognosi riservata, uno è grave

E’ di tre feriti – uno è in gravi condizioni – il bilancio di un incidente stradale verificatosi, nel tardo pomeriggio di oggi, a Rigaletta-Milo, nel territorio di Erice. Due auto, una Citroen e una Jeep, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano la Statale 113.

L’impatto è stato violento. Gli occupanti delle vetture sono rimasti intrappolati negli abitacoli, ridotti ad ammassi di ferraglia. Per estrarli dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani. I feriti sono stati poi accompagnati, in ambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate.

Tutti e tre i feriti sono stati ricoverati in prognosi riservata ma a preoccupare i medici sono le condizioni ritenute gravi di uno di loro. La dinamica é al vaglio dei vigili urbani mentre i carabinieri sono …









