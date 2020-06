Incidente a Pizzolungo, auto finisce contro lo spartitraffico

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro autonomo verificatosi nella serata di ieri attorno alle 23.20 a Pizzolungo, sulla strada provinciale 20, ad incrocio con la Via Eurialo. Forse per l’elevata velocità o per una distrazione del conducente, una Punto ha terminato la propria corsa sullo spartitraffico: all’interno della vettura due giovani che hanno riportato qualche ferita. Uno di loro è stato trasportato in ospedale riportando un lieve trauma cranico. Tanto spavento, macchina andata quasi completamente distrutta e traffico a rilento: sul posto pattuglie della Polizia e dei Carabinieri che hanno regolamentato il flusso automobilistico. Sul manto stradale, infatti, presente dell’olio motore che sarà smaltito nelle prossime ore.









