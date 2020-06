Grave atto presso il sito dedicato a San Padre Pio. Spezzata a metà la statua del Cristo

Un grave atto è stato perpetrato nelle scorse ore a Castelvetrano all’interno dell’altare dedicato a San Padre Pio che insiste nella piazza Nino Bixio, all’intersezione tra le vie Lipari e Marconi. Ignoti hanno spezzato in due la statua votiva dedicata a Gesù Cristo ed hanno collocato il busto sull’altare.

A segnalare lo scempio sulla propria pagina facebook un cittadino, Riccardo Morici, titolare di una nota salumeria che si trova a pochi passi dal sito. Non ci sono elementi per poter comprendere se sia stata l’ennesima bravata di qualche idiota, che ha approfittato della città deserta per perpetrare l’ignobile gesto, o che ci possano essere altre motivazioni ancor più gravi.

Lo stesso sito, meta quotidiana di molti fedeli, era già stato interessato da altri atti di vandalismo nel recente passato.

foto Riccardo Morici









Leggi la notizia completa