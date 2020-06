E’ iniziata la stagione estiva a San Vito Lo Capo. Le regole 

E’ iniziata la stagione estiva a San Vito Lo Capo. Per prevenire assembramenti e rispettare le regole anti coronavirus, è prevista la presenza di assistenti che spiegheranno ai bagnanti come posizionarsi in spiaggia. Le postazioni per gli ombrelloni sono già definite e sono a quattro metri di distanza l’una dall’altra. In totale, nella spiaggia grande di San Vito, sono 2104 ombrelloni.

L’amministrazione comunale di San Vito Lo Capo, grazie ad una convenzione con l’Associazione Turistica Culturale Castelluzzo e con l’associazione “Sviluppo San Vito”, garantisce sulle spiagge libere ricadenti sul territorio comunale il rispetto dei protocolli sanitari previsti dalla emergenza da Covid-19.

Lo fa attraverso la presenza di steward da spiaggia, 14 in quella di San Vito Lo Capo e almeno 1 in quella di Baia Santa Margherita, che hanno il compito di fornire ai fruitori le indicazioni sulle norme comportamentali da seguire, …









