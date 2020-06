Decreto Rilancio,emendamento PD- M5S per estendere ecobonus alle seconde case e proroga al 2022.

L’ecobonus al 110% per interventi di efficientamento energetico, antisismici o di installazione di pannelli solari, potrebbe essere esteso anche alle seconde case, purché non di lusso. E’ quanto prevede un emendamento della Maggioranza del decreto Rilancio. La proposta di modifica prevede anche l’estensione del bonus agli impianti sportivi e agli alberghi (con un aumento delle risorse) fino al tutto il 2022. L’ecobonus sarebbe applicabile a tutte le prime case e alle seconde case, non condominiali e non di lusso. “Abbiamo fatto un grande lavoro”, ha spiegato all’Adnkronos la deputata Pd Martina Nardi, tra i firmatari della proposta di modifica. “La maggioranza si è incontrata ed ha provato ad apporre delle modifiche importanti al testo, trovando la giusta sinergia, quindi si tratta di un grande successo che consolida il governo. Meno litigi e più …









