Decreto Rilancio, c’è la proposta per il bonus rottamazione auto da 4mila euro

Allo studio gli incentivi per la rottamazione. Ad oggi il decreto Rilancio del Governo Conte è il decreto dell’incertezza su molti settori produttivi. Uno fra questi è quello dell’automotive, un settore che nei mesi di lockdown ha subito perdite che sfiorano il 100%.

In parlamento ci si si prepara a valutare una miriade di emendamenti – sono 8mila quelli presentati al decreto – e fra questi ci sono quelli che dovrebbero riattivare gli incentivi per la rottamazione dei veicoli e l’acquisto del nuovo. Le proposte arrivano sia dalla maggioranza che dall’opposizione, segno che dovrebbe essere un percorso facilitato per l’approvazione

L’emendamento che prevede un bonus di 4 mila euro dall’1 luglio al 31 dicembre 2020, a fronte della rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di vita è stato presentato in maniera congiunta da PD, Leu e Italia Viva.

Nel 2020, …









