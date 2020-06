Calatafimi Segesta, gli appassionati auspicano di tornare a celebrare la festa per il SS. Crocifisso

Continua l’iniziativa del 5 x 1000 promossa dall’Associazione del SS. Crocifisso di Calatafimi Segesta. Il gettito degli anni passati è stato notevole, si spera anche in quello dell’anno in corso anche e soprattutto per una prossima festa, ad oggi non ancora fissata. Numerosi cittadini di Calatafimi emigrati e anche molte simpatizzanti hanno sottoscritto negli anni passati il 5 x 1000 a favore dell’associazione. Le somme raccolte saranno accantonate e nel rispetto delle norme di legge vigenti, saranno impegnate dai ceti nella preparazione della festa con iniziative variegate volte a non fare morire le tradizioni locali e anche per una prospettiva di crescita economica, sociale e culturale di Calatafimi Segesta. Purtroppo la solenne festa del SS. Crocifisso, che una volta veniva celebrata con cadenza quinquennale, per la verità ancor prima nei secoli trascorsi annualmente, a causa dei costi notevoli non si è tenuta nelle date prestabilite. …









