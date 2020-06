Antonio Gandolfo (Articolo1): “Bisogna sciogliere la sovrapposizione dei ruoli nel Distretto Turistico”

Antonio Gandolfo, segretario provinciale di Articolo1. Ha seguito la vicenda del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che in una intervista ha definito la Repubblica non più delle banane, ma delle patate?

Sì è una novità assoluta. Il sindaco Tranchida ci ha sempre allietato con le sue espressione colorite. Questa volta con l’intervista rilasciata all’AdnKronos è andato oltre misura rispetto ai propri standard e ha suscitato delle forti perplessità.

La sensazione è che Tranchida non sia solo ma che molti sindaci stanno cercando di andare oltre in termini di visibilità, di proclami e idee. Sono stati in prima fila nel gestire l’emergenza Covid e da De Luca, Tranchida e anche il sindaco Di Girolamo, ognuno ha avuto la propria alzata d’ingegno. Sul Foglio nei giorni scorsi si diceva: i sindaci di sinistra non sono più gli …









Leggi la notizia completa