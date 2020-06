Non era autorizzato a fare ristorazione. 5 mila euro di multa per il Caffè Letterario di Marsala

Esercitava attività di ristorazione senza autorizzazione. Così scatta la multa, pesantissima, di 5 mila euro.

E’ la sanzione confermata nei giorni scorsi nei confronti di Pietro Savalla, titolare del Caffè Letterario di Marsala.

Il locale si trovava in via Garibaldi, ha chiuso i battenti tempo fa, ma per anni è stato uno dei locali e bar più frequentati in città, per la sua posizione nel centro storico.

La sera del 21 luglio 2015 la squadra annona della Polizia Municipale di Marsala fa un controllo e scopre che il Caffè Letterario forniva il servizio di ristorazione anche se non aveva le autorizzazioni. In questi giorni è arrivata dal Comune di Marsala l’ingiunzione di pagamento di quella multa dopo il ricorso fatto da Savalla.

In particolare, Il Caffè Letterario aveva l’autorizzazione a somministrare cibi preparati da terzi ma non quella alla preparazione in loco dei cibi, e …









