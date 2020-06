Negozi, centri commerciali e supermercati aperti anche la domenica in Sicilia. Protestano i lavoratori

Negozi, supermercati, centri commerciali aperti anche la domenica in Sicilia. E’ arrivato il via libera, ma i sindacati che rappresentano i lavoratori non ci stanno.

Tutti gli esercizi commerciali, compresi quelli di “vicinato”, la cui chiusura è stata disposta con l’articolo 12 dell’Ordinanza n. 22 del Presidente della Regione Siciliana, hanno facoltà di aprire al pubblico anche nelle giornate domenicali a partire da domani domenica 7 giugno 2020 e fino alla vigenza della citata Ordinanza n. 22.

La decisione è stata assunta con il recepimento dell’intesa con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali sull’applicazione dell’articolo 12 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.22 del 02.6.2020.

La disposizione è contenuta nella Circolare n.20 del 05.6.2020, firmata dal Preposto all’Ufficio del Soggetto Attuatore ex OCDPC 630/2020, Dirigente Generale del DRPC Sicilia Calogero Foti.

Di seguito viene riportato il contenuto della circolare:









