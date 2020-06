Mazara, Salviamo “Quarara” dall’inciviltà. Appello a tutti i volontari e ambientalisti (veri) per la pulizia del bel tratto di costa rocciosa

Dopo l’emergenza covid-19 vi è da parte dei cittadini la voglia di passare più tempo all’aria aperta, soprattutto per riacquistare quell’equilibrio psico-fisico messo a serio rischio con il cosiddetto “lockdown”.

Molti mazaresi hanno pertanto optato per delle lunghe corse o camminate veloci con la possibilità di ammirare il mare. A tal fine un percorso abbastanza frequentato è quello che va dal lungomare San Vito, a partire dalla “passeggiata” fino alla zona di Boccarena e proseguendo per “Quarara”, un bel tratto di costa roccioso attraversato dalla riqualificata SP38 Mazara-Torretta.

Purtroppo in molti si sono accorti che in questo tratto, dopo aver superato il ponte sul fiume Arena la vista del mare viene offuscata dalla presenza “continuativa” nella costa rocciosa, caratterizzata da bellissime calette, di rifiuti di ogni genere: plastica (serbatoi, bottiglie, bidoni, sacchetti, piatti etc.), …









