Marsala, tampone positivo per una ragazza tornata dal Nord Italia

Terzo caso di positività al COVID-19 a Marsala. Ad annunciarlo è il primo cittadino, Alberto Di Girolamo: si tratta di una donna di 30 anni, proveniente dalla Lombardia. Il tampone ha avuto esito positivo dopo il periodo di quarantena. Un altro soggetto asintomatico. Ecco il messaggio integrale di Di Girolamo.

«Cari concittadini,purtroppo c’è un terzo caso di positività al Coronavirus nella nostra città. Anche questa volta trattasi di un soggetto proveniente dal nord Italia, nello specifico dalla Lombardia, che giunto a Marsala è stato messo in quarantena, al termine della quale sottoposto a tampone, il cui esito è positivo. È una giovane donna intorno ai 30 anni, asintomatica. Quindi tutti i tre casi sono persone giovani, provenienti dal nord Italia, asintomatici e sono stati scoperti perché hanno fatto il tampone dopo la quarantena. Come sappiamo, dal 3 giugno tutto ciò non viene più …









Leggi la notizia completa