Marsala, c’è il terzo caso di Coronavirus. Una ragazza arrivata dalla Lombardia

Non è finita. C’è un terzo caso di Coronavirus a Marsala. Si tratta di una ragazza di 30 anni tornata in città dalla Lombardia.

Dopo il periodo di quarantena è stata sottoposta a tampone che ha dato esito positivo. La giovane è asintomatica e si aggiunge agli altri due casi già registrati nei giorni scorsi, un ragazzo proveniente dalle Marche e un’altra ragazza dalla Lombardia, sempre asintomatici e sempre in quarantena. La notizia è stata resa nota dal sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo. “L’Asp ha messo in quarantena i familiari e le persone con cui sono venuti a contatto i tre giovani e sta eseguendo loro il tampone. Appena ho notizie certe ve le comunicherò. Nel frattempo nessuno di noi abbassi la guardia, non sottovalutiamo il problema. Remiamo tutti in un’unica direzione.

