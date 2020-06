La speranza di un’alchimia tra giovani e “saggi” per la prossima giunta di Marsala

Alchimia. La definizione nell’accezione positiva recita: accostamento insolito di elementi, che porta ad un risultato originale e raffinato, anche riferito a sentimenti e affinità. Il concetto può trovare applicazione in molti comportamenti delle persone.

Alchimia nella professione, esempio sono stati gli psicoanalisti, Sigmund Freud e Carl Justav Jung, nacque, quando Jung abbraccio’ il pensiero di Freud per curare i pazienti. Jung diede un apporto significativo alla Psicoanalisi, ma Freud non amava che la sua autorità fosse messa in discussione, la rottura avvenne su complesso ritenuto fondamentale per aiutare chi ne avesse e ne ha bisogno, quello di Edipo, e anche sulla sessualità l’alchimia svanì. Nell’amicizia, tra Albert Camus e Jean Paul Sartre, scoccata durante l’occupazione nazista di Parigi, si cemento’ nel dopoguerra intorno all’idea filosofica dell’esistenzialismo. L’alchimia morì quando doveva concretizzarsi nei valori assoluti della vita, giustizia e libertà. Per Sartre era …









Leggi la notizia completa