La caduta degli Dei, da Craxi a… Giulia Adamo

La caduta degli Dei. È un vizio italico, i potenti appena cadono in disgrazia, sono abbondonati da quasi tutti gli accoliti. Per le generazioni degli anni sessanta e settanta, il capostipite fu Bettino Craxi, dopo l’arresto di Mario Chiesa per la vicenda Pio albergo Trivulzio, e l’inizio della stagione di tangentopoli, con l’ammissione di finanziamento illecito anche al suo partito, il partito socialista italiano riparo’ nel 1994 ad Hammamet per evitare le condanne definitive, due, comminatogli successivamente, morì nel gennaio 2000, al suo decesso c’erano due collaboratori domestici e la figlia Stefania.

Non si ricordano a memoria di esponenti importanti del pentapartito, ovviamente escluso i socialisti, che andarano in Tunisia in visita, eppure con loro aveva governato la nazione. La caduta del “deum” Bettino fu rovinosa. “Deum” della sfera di cuoio era certamente Luciano Moggi, non si muoveva foglia nel calcio nostrano a tutti i livelli senza il suo consenso. …









