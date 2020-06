Egadi, dopo il lockdown si torna “quasi” alla normalità con i collegamenti

I collegamenti con Isole Egadi da alcuni giorni stanno tornando alla normalità dopo i lunghi mesi di lockdown. Le corse aumentano ma la priorità resta il rispetto della sicurezza di tutti.

Le regola da rispettare sono rigide a terra e a bordo. La biglietteria al porto di Trapani viene sanificata di frequente. E’ obbligatorio prima di salire sull’aliscafo il controllo della temperatura e l’imbarcazione prima di accogliere i passeggeri a bordo viene ripulita con sanificanti.

I posti sono stati ridotti per rispettare il distanziamento sociale. Ad esempio su un aliscafo da 330 posti della Liberty Lines, attualmente la disponibilità è di 224 passeggeri. A bordo ci sono igienizzanti per le mani e c’è l’obbligo di usare la mascherina.

In questi giorni molti residenti stanno rientrando dal nord, come una signora piemontese che vive a Levanzo nel periodo della bella stagione. Ha fatto il lockdown in Piemonte, con il …









