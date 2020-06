Abbiategrasso:Aperte le iscrizioni ai Centri Ricreativi Estivi

ABBIATEGRASSO – Dal 5 al 9 giugno 2020 sono aperte le iscrizioni per l’accesso ai Centri Ricreativi Estivi per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria e per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.





PER I RAGAZZI DA 6 A 14 ANNI il servizio è organizzato presso la Colonia Enrichetta,ed è articolato in turni settimanali nei seguenti periodi: dal 15 al 19 giugno; dal 22 al 26 giugno; dal 29 giugno al 3 luglio; dal 6 al 10 luglio; dal 13 al 17 luglio; dal 20 al 24 luglio; dal 27 al 31 luglio. E’ ammessa l’iscrizione sino ad un massimo di 4 turni anche non consecutivi.

PER I BAMBINI DA 3 A 6 ANNI il centro ricreativo è organizzato presso la scuola dell’infanzia di via Galimberti e di via Papa Giovanni XXIII, ed è articolato in turni settimanali nei seguenti periodi: dal 15 …









