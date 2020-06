A San Vito un Cous Cous Fest all’insegna del rilancio turistico

Si lavora ad un’edizione in tutta sicurezza per il Cous Cous Fest, in programma a San Vito Lo Capo dal 18 al 27 settembre prossimi. L’ordinanza n. 22 del 2 giugno 2020 del Presidente della Regione Siciliana lascia ben sperare per lo svolgimento della manifestazione internazionale che rappresenta uno dei maggiori eventi italiani del settore. L’articolo 9 dell’ordinanza dispone, infatti, che gli eventi con la presenza di pubblico che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico sono autorizzati a partire dall’8 giugno, “fermo il monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche dell’Isola” pur nel rispetto del divieto di assembramenti di persone. Il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, ha chiesto la convocazione di una conferenza di servizi proprio per verificare la realizzabilità dell’evento che rappresenta “un momento sociale, culturale ed economico estremamente importante per il nostro Comune, …









