Ripartenza del turismo in Sicilia, l’Anci ha incontrato l’assessore Messina

Il Consiglio regionale dell’ANCI Sicilia, guidato dal presidente, Leoluca Orlando, ha incontrato l’assessore regionale del turismo, Manlio Messina per discutere della ripartenza del comparto turistico della Sicilia, particolarmente colpito dagli effetti della pandemia da COVID-19 e dai tanti provvedimenti restrittivi finalizzati ad evitare la diffusione del virus.

“Si è trattato di un confronto positivo caratterizzato da un forte ruolo propositivo della nostra Associazione – ha dichiarato Leoluca Orlando – svoltosi in un clima di autostima e di fiducia in una ripresa seppur lenta del settore turistico”.

Nel corso della riunione è emersa la volontà condivisa di sollecitare al Governo nazionale una modifica al sistema degli ammortizzatori sociali e l’erogazione di un sostegno economico in favore dei voli low cost, per evitare che questi ultimi possano subire ulteriori danni derivanti dalla posizione di Alitalia.

"Si è inoltre convenuto – continua …









