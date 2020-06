Progettiamo Marsala: “Via Mazara Vecchia piena di erbacce e rifiuti”

La via Mazara Vecchia piena di erbacce e di rifiuti. E’ la denuncia fatta dal gruppo politico Progettiamo Marsala che chiede all’amministrazione comunale la pulizia della strada. Ecco la nota della coordinatrice Giovanna Parrinello.

Si è soliti dire che “l’abito non fa il monaco” per dire che l’apparenza non dice tutto su una persona. Ma quanto c’è di vero in questo antico proverbio? Tanto, ma non certo in riferimento alla nostra Marsala. Per la nostra città l’abito purtroppo fa il monaco.

Assistiamo infatti ad uno spettacolo indecoroso, fatto di immondizia ed erbacce dappertutto.

Le strade si trovano in una situazione di totale abbandono, in particolare quelle delle periferie.

Le soluzioni ci sarebbero ma la nostra Amministrazione fa orecchie da mercante (e non è la prima volta).

Parliamo oggi della cd. via "Mazara vecchia" o via Mario









