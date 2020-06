Per anni ha abusato delle tre figlie minorenni. Padre orco arrestato a Marsala

Dal 2012 abusava sessualmente di tre dei suoi quattro figli, tutte minorenni. Una vicenda orribile che arriva da Marsala, dove i carabinieri hanno arrestato il padre orco, un uomo di 51 anni. Indagini in corso anche sulla madre dei quattro bambini, una donna di 40 anni, su cui la Procura sta vagliando eventuali responsabilità.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale continuata in danno di tre dei suoi quattro figli, tutti minori di 14 anni.

L’indagine è partita nel giugno 2018, in seguito ad alcune segnalazioni arrivate ai Carabinieri della sezione Pg. I militari hanno così avviato gli accertamenti ottenendo le prime testimonianze. Con il supporto del Centro per la famiglia del Comune di Marsala in pochi giorni i quattro minori sono stati allontanati dalla casa familiare e trasferiti in una comunità protetta e segreta. L’indagine è proseguita sia con l’ascolto di diversi soggetti, adulti e minori, che con le …









