Nuova ordinanza del sindaco Alfano per le aperture domenicali. Restano chiusi supermercati e centricommerciali

Il Sindaco della città di Castelvetrano Enzo Alfano, ha emesso un’ordinanza in merito all’apertura domenicale delle attività commerciali. In pratica potranno aprire tutti gli esercizi commerciali attualmente non autorizzati, ove sia possibile garantire il rispetto delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio, ma permane la chiusura di supermercati, centri commerciali e outlet.



Di seguito l’Ordinanza Sindacale:

ORDINANZA N. 39 DEL 05 giugno 2020

IL SINDACO

Premesso:

– che con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata sulla GURI n. 26 del 01.02.2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

– che il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, introducendo ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020, …









