Non si tratta di Covid-19.

Il caso sospetto al pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala è risultato negativo al tampone (qui l’articolo).

Il pronto soccorso, che era stato momentaneamente chiuso per precauzione, e per permettere eventualmente la sanificazione, è stato riaperto ed ha ripreso la normale attività di assistenza agli utenti.









