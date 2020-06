Livorno. Carabinieri: l’Arma celebra la sua festa, 206 anni di storia.

Oggi, 5 giugno 2020, l’Arma dei Carabinieri celebra il 206° Annuale di Fondazione.

Le limitazioni, ancora vigenti, per contenere la diffusione del Covid-19, non hanno consentito lo svolgimento della tradizionale cerimonia militare con lo schieramento, all’interno della caserma “Gen. Giuseppe Amico”, dei reparti in armi alla presenza delle autorità, dei familiari delle vittime del dovere e dei rappresentanti dell’Arma in servizio ed in congedo.

Nella mattinata, il Prefetto, dott. Gianfranco Tomao, il Generale di Brigata Stefano Iasson, Comandante della 2^ Brigata Mobile, ed il Colonnello Massimiliano Sole, Comandante Provinciale, hanno deposto una corona d’alloro alla lapide commemorativa dei Caduti.

La celebrazione in forma ridotta è certamente un fatto straordinario come lo è stato l’impegno dei Carabinieri di Livorno nel corso dell’emergenza sanitaria. I militari dell’Arma sono stati chiamati non solo a vigilare sull’ …









