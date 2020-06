I due giovani con il coronavirus a Marsala. Il Sindaco: “Prudenza”

Crea un po’ d’ansia e tanta discussione in città il caso della giovane tornata dal nord e scoperta positiva al coronavirus, totalmente asintomatica.

Come è stata accertata la malattia lo raccontiamo in un articolo che potete leggere cliccando qui. Va detto che la giovane è il secondo caso in pochi giorni, perché un altro giovane, sempre venuto dal fuori Sicilia, è risultato positivo e asintomatico.

Sono stati scoperti, questi casi, perché fino a pochi giorni fa il tampone per chi veniva in Sicilia era obbligatorio. Adesso c’è il liberi tutti, e quindi aumenta la preoccupazione.

E’ per questo che è intervenuto il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo: “Il coronavirus non è scomparso – dice il Sindaco – e il Covid-19 ancora esiste nonostante le temperature ormai estive. Questo virus contagia anche i giovani (entrambi i nostri concittadini positivi hanno un’età inferiore ai 30 anni) …









