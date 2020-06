Era diventato un covo di pregiudicati. Chiuso dal Questore un bar di Castellammare

Era diventato un ritrovo di pregiudicati un bar di Castellammare del Golfo che su disposizione del Questore di Trapani dovrà restare chiuso per sette giorni.

I poliziotti hanno appurato che il locale era divenuto luogo di abituale ritrovo di soggetti pregiudicati per vari reati, quali rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere, estorsione aggravata dal metodo mafioso, etc, alcuni dei quali sottoposti anche ad avviso orale e sorveglianza speciale. Da qui è arrivata la sospensione dell’attività per sette giorni.









