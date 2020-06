Disparità tra i lavoratori e disservizi nella gestione delle strisce blu di Casa Santa ed Erice Vetta.

A denuncia re la difficile situazione vissuta dai dipendenti dell’azienda Soes Spa, la società che gestisce la sosta a pagamento per conto del Comune di Erice, è la Filcams Cgil di Trapani.

Dopo il blocco causato dall’emergenza Covid 19, la società ha riavviato l’attività garantendo, però, l’occupazione solo a una parte delle lavoratrici e dei lavoratori.

Su 24 dipendenti, assunti recentemente tutti a tempo indeterminato, solo in dieci sono rientrati a lavoro, mentre per i restanti 14 sta proseguendo la cassa integrazione.

“La Soes – dice il segretario provinciale della Filcams Cgil Anselmo Gandolfo – ha bypassato il principio di equità e di rotazione del personale. Avevamo chiesto alla società di ripartire con l’intera forza lavoro attivando, se necessario, gli ammortizzatori sociali con il principio della rotazione fra i 24 lavoratori. La …









