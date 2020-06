Coronavirus, la Sicilia che non si rassegna

Da chi vuole aprire un ristorante a Palermo agli stranieri che investono in Sicilia, alla start up. Ecco chi si è rimesso in pista dopo il lockdown

di Nino Amadore

Guarda il mare. Come se volesse lasciarsi dietro il Coronavirus e tutti i problemi. Scruta l’orizzonte appoggiato al muro bianco dei nuovi edifici costruiti al molo Sant’Erasmo di Palermo dall’Autorità portuale e inaugurati qualche mese fa. Pasqualino Monti, presidente dell’Authority, li ha voluti per risanare una delle aree più belle del water front palermitano. Lui, Saverio Borgia, li farà vivere con un nuovo ristorante che sarà inaugurato nei primi giorni di luglio.

Sicilia, Bertolaso consulente per protocollo sicurezza sanitario

La caparbietà dell’imprenditore tra Palermo e Milano

Saverio con il fratello Vittorio sono partiti nel 2014 da Palermo con Bioesserì e oggi, spiega & …









Leggi la notizia completa