“Caro papà Luciano” – lettera all’ex sindaco di Castelvetrano

Luciano Messina scompare a Castelvetrano il 6 giugno 2007, all’età di 84 anni, dopo aver trascorso una vita molto intensa, dedicata all’impegno sociale e culturale. Oggi, in occasione del 13esimo anniversario della morte dell’ex sindaco della città di Castelvetrano, pubblichiamo di seguito una lettera del figlio, l’avvocato Franco Messina:

——————————————Caro Papa’ Luciano,

vorrei scriverti come se tu fossi ancora qui fra noi.

I tuoi consigli, le tue amorevoli lectio paterne, la tua grande passione e il cuore immenso che hai messo in tutto ciò che facevi, mi mancano.

Mi manchi come punto di riferimento a cui ispirarmi nei momenti più difficili e come, proprio nelle difficoltà esistenziali, riuscivi a orientarmi con la tua saggezza.

Eri un inguaribile idealista e credevi nell’umanità e …









