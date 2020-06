Calcio, il Trapani avvia i tamponi per i suoi giocatori. La Serie B torna in campo 

Il Trapani Calcio attraverso il suo profilo Facebook, ha annunciato il primo ciclo di tamponi, cui sono stati sottoposti tutti i tesserati. Tutto pronto dunque, in casa siciliana, per la ripresa del campionato.

“..chi non può sostenere questi costi per garantire la salute dei propri tesserati non può fare la Serie B… Da noi oggi il primo ciclo di tamponi per tutti i tesserati. Vi aspettiamo per il secondo!”

La Serie B torna in campo, a partire dal 17 giugno con il recupero della 25esima giornata Ascoli-Cremonese. Oggi sono state infatti ufficializzate le date delle ultime 10 giornate di campionato, con l’obiettivo di garantire la conclusione della stagione italiana entro la fine di agosto. Di seguito, il calendario completo delle partite (recuperi compresi) che saranno disputate nei prossimi due mesi. Una volta terminata la regular season, si disputeranno playoff e playout, per un totale di cinque da giocarsi …









