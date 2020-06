Custonaci, terribile incendio in Contrada Piano Alastra

Il rischio c’era e così è stato. Il forte vento di oggi ha contribuito al propagarsi di diversi roghi sul territorio provinciale. L’ultimo si è verificato proprio nelle scorse ore, e continua ancora adesso, a Custonaci in contrada Piano Alastra, nei pressi della zona industriale vicino la ditta Gennusa. L’ incendio non è stato ancora domato. I Vigili del fuoco, impegnati in altri roghi nelle zone di bosco Scorace, stanno raggiungendo Custonaci. Gli abitanti della zona hanno tentato di gestite il vasto incendio che continua a minacciare Minte Cofano ma ogni tentativo è vano.









Leggi la notizia completa