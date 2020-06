Quattro idee di economia, e una sola strada per il dopo Coronavirus

Statalismo, socialismo, liberalismo, neoliberismo. Quattro idee di economia che hanno attraversato l’Europa e non solo, dalla rivoluzione industriale ad oggi.

La prima indica nell’intervento dello stato il principale attore, determinando oltre ai servizi essenziali e strategici quali, sanità, trasporti, difesa, istruzione, giustizia, che lo faccia anche in tutti gli altri settori, ossia ricerca, telecomunicazioni, energia, credito, produzione dei beni, siano essi, agricoli, artigianali e relativa commercializzazione. La seconda, la socialista professa la mano statale nei settori strategici, negli altri mista tra pubblico e privato, in un’accezione più ortodossa anche la produzione dei beni è ad appannaggio nazionale pubblico.

Poi la terza, la liberale e capitalista contempla la presenza del pubblico nei settori strategici e ci mancherebbe, che il privato si occupasse in via esclusiva dei trasporti o giustizia. Nei trasporti che hanno bisogno ovviamente d’infrastrutture, abbiamo visto ciò che accade nella concessione delle infrastrutture al privato, lo …









