Una app facoltativa per tracciare i turisti, così la Sicilia riaprirà. In arrivo l’ordinanza della Regione – La Repubblica

Una app facoltativa per tracciare i turisti, così la Sicilia riaprirà. In arrivo l’ordinanza della Regione La RepubblicaCoronavirus, Musumeci apre i confini della Sicilia ai turisti e lancia un’App La SiciliaRegione Sicilia, nuova ordinanza in arrivo: ci sarà anche l’app per turisti LiveuniPAMusumeci al lavoro sulla nuova ordinanza: anche la Sicilia apre il 3 giugno AMnotizie.itLa Sicilia riapre dal 3 giugno e senza obblighi all’arrivo, Musumeci ci ripensa “app solo su base volontaria” BlogSicilia.itVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa