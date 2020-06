Trinity labs in DaD al Circolo Ruggero Settimo

Nonostante la sospensione delle lezioni in aula dal 5 marzo scorso, a seguito del lockdown per l’emergenza Covid-19, non si è interrotto per gli alunni il percorso formativo di approfondimento della lingua inglese,

già avviato lo scorso novembre 2019 con i laboratori Trinity GESE Grades 1, 2, 3, corrispondenti ai livelli A1 e A2.1 stabiliti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR).

L’attivazione di una metodologia di lavoro adatta alle esigenze del momento e il più possibile pratica, efficace e funzionale ha permesso il pieno coinvolgimento degli alunni, che si sono mostrati subito motivati

allo studio e all’apprendimento della lingua inglese alla stessa maniera in cui lo sono sempre stati in classe.In cima alla to-do-list sono state inserite pratiche fondamentali quali la condivisione, la collaborazione, la cooperazione, ed in particolare l’elemento visivo, che ha avuto un ruolo vantaggioso, creando negli alunni grande interesse e …









