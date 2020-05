Sversamenti sul lungomare di Trapani. Il Comune: “Si è rotta la condotta fognaria”

In merito agli sversamenti sul lungomare Dante Alighieri dal Comune di Trapani fanno sapere che sono dovuti a causa della rottura della condotta fognaria che porta al depuratore.

La ditta incaricata sta lavorando per risolvere la problematica nel piu’ breve tempo possibile.

“In merito alle accuse rivolte a questa Amministrazione che non si voglia risolvere definitivamente il problema – dichiara l’Assessore Ninni Romano – si fa presente che si sta predisponendo nel prossimo bilancio una somma per lavori alternativi in via emergenziale. Una risoluzione completa si potrebbe attuare con un apposito finanziamento di 5 milioni di € che richiederebbe, comunque, tempi molto lunghi ed il blocco viario della provinciale dove insiste la condotta ”.









