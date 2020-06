Siracusa il parco più grande in Sicilia? Samonà dimentica Selinunte…

[di Giacomo Moceri] No, Assessore.Non è quello di Siracusa il Parco archeologico più grande della Sicilia. In un video datato 30 maggio il neo assessore regionale ai beni culturali Alberto Samonà annuncia la riapertura dei luoghi della cultura. È all’interno del Teatro di Siracusa, nel cuore della Neapolis, e lo definisce il «Parco archeologico più grande della Sicilia». Ora, per uno che tra i templi di Selinunte ha mosso i suoi primi passi, queste parole suonano un tantino azzardate, visto che è da quando ho memoria che sento parlare di Selinunte come «Parco archeologico più grande d’Europa».

Andando avanti con la visione del video non è difficile constatare come l’assessore Samonà usi termini come “Parco”, “Area” e “Sito” in maniera indifferente, come fossero sinonimi. Non è esattamente così. …









