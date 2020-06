Sicilia, mamma e vedova chiede aiuto per il figlio disoccupato. Il sindaco la denuncia 

Vedova, con un figlio disoccupato chiede aiuto al sindaco del suo paese e quest’ultimo la denuncia.

E’ una storia che ha dell’incredibile quella accaduta ad una donna di Roccamena, un piccolo Comune del palermitano, dove da qualche anno è stato istituito uno Sprar, che accoglie una trentina di giovani donne migranti e bambini.

Oltre alla solidarietà verso chi ha bisogno di aiuto e assistenza, l’istituto è anche un’occasione di lavoro per chi, nei paesi dell’entroterra in via di spopolamento, si aggrappa ancora ad una speranza.

Così una donna di Roccamena, vedova e con un figlio disoccupato, non sopporta che in questo Spar siano stati assunti, per quello che sono le voci di paese, soltanto parenti degli allora amministratori comunali, assessori consiglieri e la moglie del comandate dei carabinieri.

La donna, esasperata, decide di presentare una lettera in Prefettura. Chiede chiarimenti sui criteri di assunzione allo Sprar e …









Leggi la notizia completa