SARONNO ASSUNZIONE ARCHITETTO MANTEGAZZA COME DIRIGENTE DEI SISTEMI INFORMATICI

(Saronno, 1 giugno 2020) Si comunica che in data odierna ha preso servizio, presso il Comune di Saronno, l’architetto Ambrogio Mantegazza in qualità di Dirigente da assegnare al settore “Centro Elaborazioni dati, sistemi informatici, programmi gestionali dell’ente e loro evoluzione, nuove tecnologie e data base”. L’obiettivo è quello di innovare i sistemi informatici al fine di migliorare l’offerta alla città. All’architetto Mantegazza è stata inoltre affidata la responsabilità ai Lavori Pubblici e Urbanistica dell’architetto Stevenazzi, andato in pensione qualche giorno fa.









