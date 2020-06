PENTECOSTE, INIZIAZIONE CRISTIANA PER QUATTRO RAGAZZI DALL’AFRICA

SOUFIEN: «IN OSPEDALE PER MIA MOGLIE HO SENTITO LA CAREZZA DI DIO»Nel giorno di Pentecoste, la Diocesi di Mazara del Vallo ha vissuto la gioia dell’iniziazione cristiana chiesta e ottenuta da quattro ragazzi provenienti dal continente africano. Nella Cattedrale di Mazara del Vallo, dopo un lungo periodo di preparazione e di attesa, è diventato cristiano attraverso i sacramenti, Soufien Giuseppe Zitoun. 41 anni, nato a Mazara da genitori immigrati tunisini e di religione musulmana. Studi presso la scuola elementare tunisina (in lingua araba e francese) e poi in quella italiana fino alla formazione in ambito della mediazione culturale. È stato il primo consigliere comunale aggiunto a Mazara del Vallo ed è cresciuto nell’ambiente cattolico-cristiano, collaborando con la Caritas diocesana per lo sportello immigrati, con le suore Francescane, con la Fondazione “San Vito onlus”. Poi l’incontro con Giusi Asaro, il matrimonio …









Leggi la notizia completa